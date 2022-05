Ação integrada prende suspeito de dar apoio a fuga de autores de roubo

Um homem responsável por dar apoio aos criminosos envolvidos no roubo de uma agência bancária no município de Alto Boa Vista foi preso em flagrante em uma operação integrada deflagrada, na segunda-feira (09), pelas equipes da Polícia Civil e Polícia Militar do município.

Além da prisão do suspeito, a ação resultou na apreensão de armas de fogo e mais de 1.200 munições de diferentes calibres.

Assim que foram acionadas do roubo ocorrido na sexta-feira (06), as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram as diligências para identificar e prender os autores do crime. Um dos suspeitos foi preso logo após o roubo e o outro conseguiu fugir com o apoio de um terceiro.

Durante as diligências, os policiais conseguiram identificar o suspeito de dar suporte aos demais envolvidos, fornecendo guarita em uma chácara na zona rural de São Félix do Araguaia. No local, os policiais apreenderam mais de 1.200 munições, sendo 1.022 calibre 22, 100 calibre 38, 9 calibre 32, mais 37 calibre 28, além de duas carabinas calibre 22, uma espingarda calibre 28, mais um revólver calibre 32 e um simulacro e uma pistola simulacro arco e flecha

Roubo

O roubo à agência do Banco Bradesco de Alto Boa Vista ocorreu na sexta-feira (06). Na ocasião, um homem armado invadiu o local, fazendo funcionários reféns, colocando-os em uma sala. Após os fatos, o suspeito fugiu do local com apoio de um comparsa em uma motocicleta.

Durante a fuga, os suspeitos sofreram um acidente, ocasião em que o condutor da motocicleta foi detido e o outro suspeito fugiu com apoio de uma pessoa que estava em um veículo VW Gol.