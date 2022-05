Acidente entre ônibus e carreta na BR-163 deixa 11 mortos até o momento; feridos estão sendo socorridos

Pelo menos 11 mortes foram confirmadas até o momento no grave acidente envolvendo um ônibus de transporte e uma carreta no km 799 da BR-163, em Sorriso-MT. As imagens do local mostram vítimas sendo retiradas pelas janelas e algumas ainda presas às ferragens.

A Concessionária Rota do Oeste foi acionada por volta das 11h56. Bombeiros de Sinop e Sorriso, equipes da Concessionária e o Ciopaer estão no local fazendo o socorro das vítimas.

Pelo menos 45 passageiros estavam no ônibus. O motorista teve o braço decepado.

Três pessoas em estado mais grave foram retiradas do local de helicóptero até Sinop.

O ônibus seguia sentido Sinop e ficou com a lateral destruída. Já a carreta que estava carregada de grãos está tombada na rodovia.

As causas do acidente serão investigadas.