Acidente envolvendo oito veículos deixa mulher ferida no centro de Rondonópolis

Um acidente envolvendo oito veículos deixou uma mulher ferida na noite desta segunda-feira (09), na região central de Rondonópolis-MT.

Os veículos envolvidos foram um Onix sedan de cor branca, um Siena e um Uno de cor prata e cinco motocicletas.

Conforme informações do motorista do carro Onix, ele seguia pela rua João Pessoa e ao chegar no cruzamento com a avenida Ponce de Arruda, ele afirmou que parou e não viu o veículo Siena que estava na preferencial, momento em que causou a colisão.

Com o impacto da batida, o carro Siena que era conduzido por uma mulher rodou na via e atingiu três motos estacionadas e em seguida, atingiu o veículo Uno que também estava parado e com a batida foi lançado para frente e colidiu em outras duas motos que também estavam estacionadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu a motorista do Siena e a encaminhou para o Hospital Regional.

O motorista do Onix não se feriu e permaneceu no local.