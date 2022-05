‘Acredito que ele já tenha me perdoado’, diz Elize ao deixar prisão sobre Marcos Matsunaga

Após deixar a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, Elize Matsunaga disse que tem uma segunda chance pela frente, diferentemente do marido, o empresário Marcos Matsunaga, morto com um tiro na cabeça e esquartejado em 19 de maio de 2012.

“Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não. Mas eu acredito na espiritualidade, que ele já tenha me perdoado, e peço isso todas as vezes em minhas orações”, afirmou Elize em vídeo publicado nas redes sociais pelo advogado Luciano Santoro.

Ela já cumpriu dez anos da pena de 16 anos e três meses por homicídio qualificado, ocultação e destruição de cadáver.

Nesta segunda-feira (30), a Justiça concedeu liberdade condicional a Elize, que não poderá dormir fora de casa nem frequentar casas noturnas e bares.

“Tô muito feliz de vencer essa etapa, sei que terão outras, mas tô muito feliz por ter vencido, pela pessoas que me apoiaram, pelas que compreenderam. Cumprindo uma nova etapa desta vez, ciente das minhas obrigações, sem voltar praquele lugar, sem cometer mais nenhum delito. Sem esquecer que a gente pode alimentar a fé mesmo na escuridão”, disse na gravação.

No vídeo, Elize agradeceu também o apoio recebido, agradeceu aos advogados e à família e revelou que pretende fazer uma nova faculdade. Ela já é técnica em enfermagem e bacharel em direito.