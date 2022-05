Acusado de matar idoso com tiro na cabeça confessa crime e é preso pela Polícia

O autor confesso de um crime de homicídio ocorrido na cidade de Ponte Branca (MT) foi preso pela Polícia Judiciária Civil (PJC), em Alto Araguaia (MT), nesta terça-feira (3).

O crime aconteceu no mês de abril de 2022 e vitimou o idoso Edsonilo Soares dos Anjos, conhecido como “Nilo”, de 69 anos. A vítima foi executada após ser atingida por um disparo de arma de fogo que acertou a cabeça. O crime aconteceu no período da noite no momento em que o idoso estava sentado no sofá da casa dele.

Logo após o fato, a PJC empreendeu uma série de diligências no sentido de identificar o autor do homicídio e obter indícios probatórios. Policiais Civis de Alto Araguaia realizaram buscas por toda a cidade, bem como na área rural de Ponte Branca.

Em 19 de abril de 2022, passados oito dias do fato, o suspeito se apresentou, na cidade de Paranatinga (MT). Até então não existia nenhum mandado de prisão em aberto em face do autor, motivo pelo qual, segundo a legislação aplicável, o investigado foi liberado.

Nesta terça-feira (3) o autor se apresentou novamente, desta vez na delegacia de Alto Araguaia, sendo imediatamente preso, dado a existência de mandado de prisão preventiva aberto.

O indivíduo foi conduzido até a cadeia pública local, onde será colocado a disposição do Poder Judiciário, aguardando ainda a conclusão do inquérito policial.

O CRIME

O acusado invadiu a casa da vítima no Bairro Vila Nova e fez o disparo de arma de fogo.

O autor do crime foi flagrado pelos vizinhos saindo da casa correndo com uma arma de cano longo em punho.

Quando as equipes policiais chegaram no local do crime encontraram o idoso sentado no sofá, com um ferimento na altura da cabeça.

O médico que atendeu a ocorrência constatou a morte do idoso.