Adolescente bate motocicleta em traseira de veículo que manobrava para estacionar na Avenida Brasil

Um acidente grave foi registrado na noite deste domingo (22), na Avenida Brasil. Um menor de apenas 15 anos em uma motocicleta bateu em cheio na traseira de um automóvel que fazia uma manobra para adentrar o estacionamento de uma residência. A colisão foi de alto impacto.

Segundo o relato do motorista, proprietário de um estabelecimento comercial e morador na Avenida Brasil, o carro estava estacionado junto ao meio fio. Ele então manobrou de ré e adentrou com a traseira do carro na via para posicioná-lo de frente ao portão da garagem.

Neste momento, o adolescente, em uma motocicleta Biz, subia pela Avenida Brasil -possivelmente em alta velocidade- e atingiu em cheio a parte traseira do veículo, próximo a uma das portas traseiras. Com a batida, o jovem acabou caindo quase embaixo do automóvel.

Uma equipe médica do Samu foi acionada e prestou os atendimentos ao adolescente. Segundo as informações preliminares repassadas, o estado era grave. O menor foi encaminhado ao Hospital Regional.