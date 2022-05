Adolescentes sofrem acidente de moto a caminho da escola no Jardim Margarida

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, ficaram feridos após acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (13) no Jardim Margarida, em Rondonópolis-MT. Os menores estavam em uma moto a caminho da escola quando foram atingidos por um carro. O adolescente que estava pilotando a moto teria invadido a pista preferência.

Segundo informações apuradas no local, os menores seguiam pela rua Luiz Otavio Ravagnari quando invadiram a pista preferencial e foram atingidos pelo motorista de um carro Colbalt que, por sua vez, seguia na avenida Ilda Ribeiro Barbosa.

Duas equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas na ocorrência. O passageiro da moto ficou gravemente ferido, enquanto o piloto foi socorrido apresentando ferimentos leves.

O pai do adolescente que estava pilotando a moto esteve no local e disse à reportagem que os menores estavam a caminho da escola no momento do acidente.

No cruzamento, apesar do alto fluxo de veículos, não placas de sinalização.