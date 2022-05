Agentes da PRF são mortos a tiros na BR-116 por homem que queria tomar armas

Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mortos a tiros na manhã desta quarta-feira (18), na BR-116 no estado do Ceará. De acordo com a assessoria de imprensa, o atentado aconteceu no viaduto da avenida Oliveira Paiva, próximo à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, em Fortaleza.

Segundo o portal de notícias cearense O Povo, um homem teria atacado os agentes com a intenção de tomar as armas. A PRF informou que “um criminoso foi morto por uma equipe de outra força de segurança”.

“Era um policial que estava passando de folga, viu os policiais em luta corporal, viu que o elemento roubou a arma do policial e foi contra-atacar. Ele agiu de toda a cidadania possível”, afirmou o PRF Márcio Moura.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e os socorristas confirmaram os óbitos. A PRF não divulgou os nomes dos agentes que foram vítimas do ataque, mas afirmou que estavam atendendo uma ocorrência que deixou o trânsito lento na rodovia.

“Estava um engarrafamento muito grande na BR-116, e as informações preliminares que nós temos é que eles foram atacados por um elemento que pegou a arma e acabou atirando”, disse.

Uma força tarefa foi montada em torno da ocorrência, com a atuação de policiais militares, agentes da PRF e apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). O trânsito foi bloqueado no local.