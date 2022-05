Alunos são esfaqueados por colega em escola municipal

Três alunos foram esfaqueados, na manhã desta sexta-feira (6), na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

Segundo informações preliminares, um aluno do 8º ano agrediu a facadas uma estudante, e outros dois colegas foram feridos ao tentar conter a agressão. Um professor conseguiu apartar a confusão utilizando uma cadeira, de acordo com testemunhas.

As vítimas foram encaminhadas por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Evandro Freire, no mesmo bairro, e ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

A polícia está no local e aguarda a chegada dos pais do aluno que agrediu os colegas para conduzi-lo à 37ª DP (Ilha do Governador) para registro da ocorrência.

Em nota, a SME (Secretaria Municipal de Educação) disse que o estudante que feriu os colegas é menor de idade e está acompanhado da patrulha escolar e do Conselho Tutelar.