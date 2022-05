Ambientalista afirma que presença de pássaros não traz danos à saúde humana

Mais de vinte aves, entre silvestres e domésticas, foram encontradas mortas após um suposto envenenamento no centro de Rondonópolis-MT. No local onde os pássaros estavam tinha uma vasilha com ração. O caso foi denunciado na Polícia Militar Ambiental e o crime pode ter sido motivado pela presença constante de pombos na região.

Em entrevista à TV Cidade, o ambientalista João Copetti saiu em defesa aos animais e afirma que os pássaros não trazem dados à saúde. “A presença de aves não é algo maléfico para sociedade ou para saúde humana. Não há registro na cidade que justifiquem tal ato [matança de pássaros]”.

Confira abaixo a entrevista completa e saiba mais sobre o caso: