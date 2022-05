Anitta vira personagem em ‘Free Fire’ e cria música-tema para o jogo

Anitta vai virar personagem do Free Fire, o jogo mais baixado do mundo em 2021, com o nome de A Patroa. A notícia foi revelada pela empresa Garena, nesta quinta-feira (5).

Com a informação, a cantora brasileira vai se juntar a outros artistas que já têm personagens no gênero, como Alok e o grupo de k-pop BTS.

O jogo também vai contar com um evento temático para a estreia da personagem, com música exclusiva, desafios e surpresas para os jogadores.

Além disso, a empresa disse que Anitta participou de todo o processo criativo da colaboração, incluindo a elaboração da personagem e da música-tema. Os integrantes do grupo sul-coreano BTS fizeram o mesmo, quando desenharam as próprias skins do jogo.

A colaboração ainda não tem data de estreia, porém, segundo o Twitter da Garena, datas e mais informações vão ser divulgadas em breve.