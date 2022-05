Após audiência pública, empresa de telefonia inicia remoção de cabos de internet

Empresas de telefonia e serviço de internet já iniciaram a remoção de fios inutilizados ou danificados junto aos postes da rede elétrica em Rondonópolis. Somente uma delas já retirou os primeiros 3,2 km. Perigosos e obsoletos, os cabos antigos já não têm serventia desde a substituição da transferência de dados, no caso da internet, pela chamada fibra ótica. A solicitação partiu da Câmara de Vereadores.

No último dia 31, a pedido dos vereadores Dr. Jonas Rodrigues (SD) e Adonias Fernandes (MDB), as principais fornecedoras dos serviços de dados foram convidadas à Casa de Leis para uma audiência pública com o tema: ‘Cabos rompidos da rede de telefonia e os perigos que oferecem à população’. Do encontro à indicação para a retirada dos cabos parametálicos (analógicos) e limpeza da rede elétrica teve início e deverá percorrer bairro e centro.

“Estes cabos não tem valor nenhum para as empresas. Nem servem mais. Esta foi uma primeira etapa importante, e vamos acompanhar a continuidade dos trabalhos na região central, o que vai limpar em muito a nossa cidade”, destacou Rodrigues.

As empresas não estipularam prazo para a conclusão dos serviços.