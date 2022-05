Após colisão entre veículos, carro bate em árvore e outro em portão de residência

Dois idosos com idades de 64 e 73 anos ficaram feridos após uma colisão envolvendo dois carros na manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Goiânia, bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o motorista do veículo Fiat Strada de 64 anos estava com o carro estacionado e no momento em que tentou entrar na Avenida Goiânia houve a colisão.

O motorista do Ford Ka, de 73 anos, que descia pela Avenida acabou batendo na lateral do Fiat.

Com a força do impacto os condutores perderam o controle da direção, e o motorista da

Strada bateu em uma árvore, enquanto o condutor do Ford subiu na calçada e bateu no portão de uma casa.

A equipe avançada do SAMU esteve no local e encaminhou as vítimas em estado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).