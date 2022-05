Após colisão traseira, carro sai da pista, cai em ribanceira e bate em árvore

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que ocorreu na noite deste domingo (01), no Km 312 da MT-270, sentindo Guiratinga/Rondonópolis-MT.

O acidente envolveu uma picape Strada de cor branca que em seu interior havia alguns idosos e um Gol de cor prata que tinha dois ocupantes.

De acordo com informações do motorista da Strada ele seguia sentido Guiratinga/ Rondonópolis e em determinado momento, ouviu o barulho do impacto, o Gol bateu na traseira da carroceria e em seguida perdeu o controle, saiu da pista, caiu em uma ribanceira e depois bateu em uma árvore.

O veículo Gol ficou destruído e os dois ocupantes do carro feridos, um deles ficou desacordado por um período de tempo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu os feridos e os encaminhou para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Os ocupantes do veículo Strada não se feriram.