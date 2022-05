Após dois anos, Pernambuco terá mega programação de São João

Com o maior São João do mundo, Pernambuco é sinônimo de festa junina, com todo o colorido e as delícias da temporada. Para este ano, a programação do estado promete ser ainda maior em resposta aos dois anos sem festas por conta das medidas de prevenção à Covid-19. Só a capital Recife terá 20 dias de festa com o Ciclo Junino, realizado entre os dias 10 e 30 do mês. Embora a agenda completa do evento ainda não tenha sido divulgada, já é esperado um novo polo no Recife Antigo, com decoração, palco, várias atrações, apresentações de quadrilhas e comida típicas.

Na cidade de Caruaru, capital do forró, o tradicional e gigantesco São João vai ter mais dias, se estendendo até 2 de julho, com 42 atrações confirmadas até agora. A cidade também terá uma festa no Pátio de Eventos, em comemoração aos seus 165 anos, com extensa lista de atrações que ainda serão divulgadas. Outras cidades como Gravatá, Vitória, Petrolina, que também recebem milhares de turistas nesta época, divulgaram as datas para suas celebrações e garantiram muitas novidades.

TRANSAMERICA PRESTIGE BEACH CLASS

Para quem pretende visitar o estado e aproveitar as melhores festas de São João, a cidade de Recife pode ser opção de destino por sua facilidade de acesso, conexão com outras cidades do circuito junino e pontos turísticos que reúnem belezas naturais e históricas.

Entre as opções de hospedagem na capital, o Transamérica Prestige Beach Class reúne conforto e comodidade à beira mar na praia de Boa Viagem. No hotel, os apartamentos Standard e Luxo possuem 39m², opções com ou sem varanda e oferecem vista da praia. Já na categoria Premium, com metragem de 53m², a vista para o mar é ainda mais privilegiada e a sala de estar cria uma sensação ainda maior de aconchego. Todos são equipados com frigobar, ar-condicionado, TV por assinatura, estação de trabalho e Wi-Fi. É possível solicitar os pacotes de experiências para qualquer categoria.