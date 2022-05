Após investigação, polícia prende homem traficando drogas próximo à rodoviária

Após um trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu prender nesta sexta-feira (20) um homem traficando drogas nas proximidades do Terminal Rodoviário de Tangará da Serra-MT. O suspeito escondia o entorpecente nos canos da bicicleta que usava para fazer as entregas.

Segundo informações do delegado Adil Pinheiro, o suspeito já era monitorado há algum tempo pelos investigadores da Polícia Civil e hoje foi preso em flagrante. Para despistar, o homem escondia a droga nos canos da bicicleta, que era usada por ele fazer as entregas na região central da cidade.

Na modalidade ‘formiguinha’, o traficante estava sempre com pequenas porções, mas fazia diversas entregas ao longo do dia, chegando ao final com uma venda considerável de entorpecente.

Região monitorada

Desde o início do ano, já foram presas 12 pessoas traficando drogas na região da rodoviária, sempre com o mesmo padrão. Isso faz com que o local hoje seja alvo de recorrentes investigações.