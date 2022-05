Após massacre em escola, Biden cobra mudança na política de armas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (24) que o país precisa enfrentar o lobby bélico e mudar a política de aquisição e posse de armas de fogo, após ataque a tiros terminar com mais de 21 mortos no Texas, entre os quais 19 crianças.

Em coletiva de imprensa horas depois do massacre na escola de Uvalde, Biden questionou por qual razão outros países não têm incidentes com armas de fogo na mesma proporção dos Estados Unidos.

“Quando, pelo amor de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas?”, indagou o presidente.

Biden também citou diversos ataques desse tipo, incluindo os eventos em Nova York e Califórnia, que aconteceram há cerca de uma semana. Na ótica do presidente, é muito simples adquirir uma arma no território americano.

O mandatário também lamentou a morte dos jovens do Texas e afirmou que as crianças do colégio que sobreviveram viram os amigos morrer como soldados em campo de batalha.

“Quantas vezes terei que ver isso?”, declarou Biden, que reforçou que passou seu mandato como senador em luta contra situações como esta do Texas.