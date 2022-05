Após reunião entre Sindspen-MT e Sesp-MT, policiais penais suspendem paralisação na PCE

Os policiais penais que atuam na Penitenciária Central do Estado (PCE) decidiram na tarde de hoje (25.05) suspender o movimento da paralisação que interrompe a realização dos serviços não essenciais na unidade até a próxima sexta-feira (27). A decisão dá prazo para o cumprimento das medidas sinalizadas pelo secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Alexandre Bustamante em reunião com a diretoria Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT).

Iniciada na manhã desta quarta-feira pelos policiais penais que cobram aumento no efetivo operacional dentro da unidade e melhor estrutura na penitenciária, a diretoria do Sindspen-MT se reuniu com o secretário da pasta ao longo da tarde e recebeu a sinalização positiva para solução dos problemas.

“Em relação ao efetivo, o secretário afirmou que convocará policiais penais para reforçar os plantões na PCE, principalmente na atividade de contenção, que carece de mais urgência, e deve ocorrer até sexta-feira (27.05). E ainda se comprometeu a colocar em prática a jornada voluntária dos servidores, onde o mesmo poderá no seu segundo dia de folga ficar a disposição para suprir a falta de efetivo nos plantões”, afirmou Amaury Neves.

De acordo com o secretário, a escolta hospitalar não será mais realizada pelos policiais penais que trabalham na parte operacional da unidade, medida para diminuir o desfalque nesse setor. Além disso, serão enviados nas próximas horas 15 rádios comunicadores para suprir a demanda na penitenciária.

“Caso não sejam atendidas essas solicitações, existe a possibilidade de os policiais penais retomarem a paralisação já no sábado (28)”, completa Amaury.