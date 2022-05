Arena Pantanal recebe partida entre Cuiabá e Atlético-GO nesta quarta-feira (11)

A Arena Pantanal, que é gerida pelo Governo de Mato Grosso, recebe, nesta quarta-feira (11.05), a partida entre o Cuiabá e Atlético-GO pela 3ª rodada da Copa do Brasil. O duelo do Centro-Oeste está marcado para iniciar às 21h (horário de Cuiabá).

Os valores dos ingressos vão de R$ 10 a R$ 150, dependendo do setor. No Camarote Oeste, o preço é de R$ 400 inteira, com open bar e open food. São cinco pontos de vendas físicas disponíveis, além da comercialização online pelo www.tickethub.com.br.

Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Assim, quem vencer conquistará a vaga para as oitavas de final e o empate leva a decisão para os pênaltis.

O Dourado deve contar com o retorno do lateral João Lucas, que cumpriu suspensão na derrota para o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Camilo, com uma lesão no tornozelo, e André Felipe, com tendinite no joelho, estão praticamente descartados.

Já o Dragão, por sua vez, terá dois desfalques certos para o confronto. O lateral direito Dudu teve constatado um trauma no tornozelo esquerdo e Diego Churín não pode atuar por já ter jogado pelo Grêmio na atual edição.

Locais de vendas de ingressos

Dourado Store (Piso L3 Shopping Estação) – 10h às 22h

Escolinha do Cuiabá (Av. Beira-Rio) – 8h às 20h

LuckSports (Shopping Popular) – 9h às 20h

Lojas Tube (Shopping Pantanal e 3 Américas) – 10h às 22h

Loja Moda Verão (Tijucal, Centro, CPA 1 e Pedro 90, Cristo Rei, Av. Alzira Santana) – 8h às 18h

www.tickethub.com.br (vendas até a hora do jogo)