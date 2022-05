As 20 melhores músicas para acordar, segundo a ciência

Você não é uma pessoa matinal? Saiba que sua música de alarme pode ser a culpada! Bom, pelo menos é isso o que afirma um estudo realizado pelo Spotify em parceria com o psicólogo musical, David M. Greenberg.

Greenberg, junto a equipe de dados do Spotify, descobriu que a música ideal para despertar deve ter os três elementos a seguir:

Deve te revigorar: a música precisa empurrá-lo para fora da cama suavemente e, em seguida, aumentar seus níveis de energia.

Deve ser positiva: uma música triste, claramente, não irá encorajá-la a sair de debaixo das cobertas, não é mesmo? Aposte em músicas positivas.

Deve ter uma batida forte: se uma música faz você sentir vontade de dançar – especialmente se enfatiza batidas 2 e 4 de cada compasso (geralmente com o baixo e a bateria) com um BPM de 100 a 130, você não vai querer ficar na cama.

Portanto, se você está repensando suas escolhas de alarme agora, compartilho com você 20 músicas populares que têm o selo de aprovação do pesquisador. Confira:

Coldplay – Viva La Vida

St. Lucia – Elevate

Macklemore & Ryan Lewis – Downtown

Bill Withers – Lovely Day

Avicii – Wake Me Up

Pentatonix – Can’t Sleep Love

Demi Lovato – Confident

Arcade Fire – Wake Up

Hailee Steinfeld – Love Myself

Sam Smith – Money On My Mind

Esperanza Spalding – I Can’t Help It

John Newman – Come and Get It

Felix Jaehn – Ain’t Nobody (Loves Me Better)

Mark Ronson – Feel Right

Clean Bandit – Rather Be

Katrina & The Waves – Walking on Sunshine

Imagine Dragons – On Top of the World

MisterWives – Reflections

Carly Rae Jepsen – Warm Blood