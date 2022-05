Associações religiosas requer espaço público para realização de eventos cristãos em Rondonópolis

Os representantes da Associação dos Ministros do Evangelho (Ame) e Associação de Ministros e Pastores de Rondonópolis (Amparo) reuniram com o deputado estadual Delegado Claudinei (PL), no dia 29 de abril, na sede do Ministério Ágape, para solicitar apoio junto com o vereador Dr. José Felipe Horta (Podemos), para a implantação de projeto que atenda todos os segmentos religiosos. A intenção é ter um espaço público no município para encontros e eventos cristãos, com a construção de uma concha acústica e um monumento em formato de Bíblia.

Inicialmente, eles sugeriram que uma praça que fica no bairro Vila Aurora pudesse ser denominada de Praça da Bíblia, em que daria valor à prática aos encontros religiosos por parte dos membros das igrejas da cidade que já realizam atividades no local.

Discussão

O vereador se colocou à disposição para agendar reunião com o prefeito Zé do Pátio e acredita que ele vai contribuir com a proposta apresentada pelas associações. “Ele sempre ajudou as igrejas evangélicas e católicas. É importante discutir a ideia em conjunto com o prefeito e ver as sugestões da parte dele também. É uma boa pauta. Seria interessante um espaço público com capacidade para atender entre três a cinco mil pessoas”, aconselhou o vereador.

Claudinei considerou bastante interessante a proposta dos ministros e pastores e se colocou à disposição em apoiá-los no que precisarem. Tanto que confirmou que destinará emenda para o próximo ano, para a instalação do monumento no formato de Bíblia, logo que o local for definido. “Confirmo para o ano que vem, uma emenda para o monumento. Esse ano, já programamos as emendas parlamentares. Como cristão, faço questão de somar com essa proposta que considerei bastante relevante”, posicionou o deputado.

De acordo com o presidente da Ame, pastor Joel Hillheim, esse é um sonho de todos os envolvidos e da comunidade cristã, principalmente por Rondonópolis ainda não ter um local específico e de fácil acesso para a realização de encontros religiosos.

“Esse é um grande anseio de nós, cristãos, e esperamos concretizar esse sonho. A concha acústica será uma estrutura pronta para facilitar os eventos e será um terminal já todo pronto para isso e vai servir para nossa vertente que são os eventos cristãos. Esperamos que o apoio político nos ajude a alcançar essa ideia”, completou o pastor Marcos Ribeiro que é presidente da Amparo.

Associações

A Ame existe há 18 anos e a Amparo foi fundada, no ano de 2019, em que seguem os mesmos propósitos na questão na edificação espiritual entre as pessoas e comunhão entre as igrejas.