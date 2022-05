Até tu, Ciro?

As recentes pesquisas eleitorais, de todos os institutos, apontam para mais uma eleição polarizada no Brasil, entre Lula e Bolsonaro. Com dois candidatos tão populares assim, parece improvável o surgimento de uma terceira via. Como já expusemos aqui nesta coluna, Moro e Dória estão inviabilizados dentro dos próprios partidos, União Brasil e PSDB, respectivamente. Este último, busca liderar uma coalisão de centro com o MDB e o Cidadania para apresentarem um nome de consenso ao eleitorado.

O de Simone Tebet, senadora por Mato Grosso do Sul, apareceu, mas não encanta. Tem a seu favor o fato de ter a menor rejeição entre os que foram apresentados, o que se deve menos pela qualidade de sua atuação política e mais pelo desconhecimento que o eleitor tem de seu nome. E agora, como consumação final e última da derrocada da terceira via, ventilou-se o nome do ex-presidente Michel Temer, o mesmo que terminou o mandato com a maior rejeição da história política recente do país.

Enquanto isso, o terceiro colocado nos levantamentos eleitorais, Ciro Gomes, tem o apoio da direção de seu partido, o PDT. Mas só da direção. Pedetistas já estão falando à boca arga que prefeririam apoiar o projeto do PT, prestando apoio já no primeiro turno ao pré-candidato Lula. Mas Ciro resiste. Disse recentemente que é candidato até o fim e que vencerá as eleições no segundo turno.

O problema de Ciro é a boca. Verborrágico em suas análises políticas, chega mesmo a ofender adversários, às vezes gratuitamente. Chama a Bolsonaro de “canalha”, a Lula de ladrão, a Dória de “traidor” e “viúva de Bolsonaro”, a Moro de “bandidão despreparado”. Agora, até com digital influencers ele tem altercado, como fez com o humorista Gregório Duvivier. A propósito, o debate entre ambos está marcado para hoje. Não perco.

Mas, agindo assim, como espera ser chamado para se sentar à mesa para construir uma candidatura robusta? Acho que não espera. Ciro sabe que não tem mais tempo para crescer nas pesquisas ou galvanizar novos apoios num cenário tão dividido e polarizado. E deve imaginar que quem quer que ganhe a eleição, Lula ou Bolsonaro, estará em sérias dificuldades para governar, especialmente diante de um Congresso tão abarrotado de representantes do Centrão. Talvez espere algum fracasso no mandato que se inicia em 2023 para, em 2026, virar opção novamente.

E seguimos assim, sem terceira via. Esperarei pelos debates para ouvir as propostas dos candidatos. A esse propósito, aliás, neca de pitibiriba até aqui.