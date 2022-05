Ator Dado Dolabella é preso com droga escondida na roupa

Dado Dolabella se envolveu em mais uma polêmica. O ator foi detido pela polícia na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde está morando, e responde pelo crime de porte ilegal de drogas. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa, o artista foi encontrado com 12 gramas de maconha.

O enquadramento aconteceu após o ator furar um bloqueio da Polícia Militar. Quando os policiais acharam Dado, encontraram 12 gramas de maconha na mochila do ator. Ele alegou que iria extrair o óleo da droga e usá-lo no tratamento de saúde do filho.

Além de ter sido flagrado com a droga, ele estava com a carteira de habilitação vencida. Dado foi liberado pela polícia após se comprometer a comparecer a uma audiência quando for intimado.

Dias antes de ser detido, o ator havia procurado a polícia. Ele disse que levou uma paulada nas costas enquanto estava em uma praça e que não reconheceu o suposto agressor.