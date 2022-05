Atualização | PRF corrige número e diz que 8 morreram em acidente entre ônibus e carreta

Após um novo levantamento a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou uma nota informando que foram 8 o número de óbitos e não 11 como tinha sido divulgado sobre o acidente envolvendo um ônibus e um caminhão de carga na BR-163, em Sorriso (MT) nesta terça-feira (17).

Conforme a PRF, houve um equívoco porque foi feita a contagem no local e somado ao dos hospitais. O esclarecimento foi divulgado na manhã desta quarta-feira (18).

O acidente teve como causa provável que o condutor do ônibus teria invadido a pista contrária ocasionando uma colisão fronto lateral. Além de que ele estaria como uma jornada excessiva de trabalho.

Ainda conforme informações da PRF, 7 pessoas morreram no local e 1 morreu após ser encaminhado ao Hospital. A PRF ainda afirma que o motorista do ônibus estava há mais de 10 horas dirigindo o veículo, onde havia saído meia noite de Cuiabá (MT), teve um problema na cidade de Lucas do Rio Verde (MT) onde o ônibus ficou parado por 4 horas e o motorista acabou se envolvendo no acidente após seguir viagem.

Diante da situação, a PRF acredita que o motorista cochilou no volante.

SOBRE O ACIDENTE

Todas as vítimas fatais estavam no ônibus de viagem, que transportava mais de 40 passageiros.

O veículo havia saído de Cuiabá e estava a 25 km de seu destino, a cidade de Sinop, quando houve o acidente.

O acidente ocorreu entre Sinop e Sorriso, no km 799 da BR-163.

Segundo o chefe da PRF de Sorriso, Leonardo Ramos, o trecho da BR-163, no médio-norte, onde ocorreu acidente, é considerado um dos mais perigosos de Mato Grosso.

Um levantamento da Confederação Nacional de Transportes (CNT) mostrou que a BR-163 é a rodovia que mais mata no Estado.

Vítimas fatais identificadas:

Sidinei Oliveira Cardoso, 48 anos

Carlos André, 11 anos

Brenda Nunes Ronsoni, 24 anos – Moradora de Sinop (MT)

Pedro Henrique Rodrigues Leal Pinto, 21 anos – Morador de Pontes e Lacerda (MT)

Alfredo Lopes da Silva, 65 anos – Morador de Cuiabá

Maria Carneiro, 61 anos – Morador de Cuiabá

Deborah Costa de Almeida, 21 anos

Clayton Silva – morador de Nova Mutum.

SAIBA MAIS

Clayton era papiloscopista que trabalhava no IML de Sinop. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no Hospital Regional de Sorriso. O rapaz era morador de Nova Mutum e estava viajando para Sinop para trabalhar.

Alfredo e Maria eram casados.

Brenda Nunes Ronsoni era maquiadora e morava em Sinop.

Sidinei era professora, membro da diretoria executiva do Sintep-MT e atuava como primeira secretária geral.