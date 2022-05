Autarquia do Transporte Coletivo deve iniciar a operação dos ônibus em junho

A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), criada pela Prefeitura de Rondonópolis para assumir o serviço hoje prestado sob concessão pela empresa Cidade de Pedra, já tem um imóvel para ser a sua sede. Trata-se do imóvel da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), localizado na avenida Bandeirantes, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, na região da Vila Operária.

O anúncio foi feito pelo nesta terça-feira (10) pelo presidente da AMTC, Vinicius Amoroso. “Com a definição do local para sediar a autarquia, que já conta com a personalidade jurídica em pleno funcionamento, estamos finalizando agora os últimos ajustes, adequações e definindo o processo de contratação e de sistema de operacionalização para colocar os ônibus para rodar nas ruas, o que deve ocorrer em junho”, comentou.

Ele revelou que os 50 ônibus adquiridos pelo município para integrar a frota da autarquia, que deve ser uma das mais modernas do Centro-Oeste, já estão no local que sedia a autarquia.

Ao todo, a frota da AMTC terá 80 veículos, visando garantir maior conforto, comodidade e segurança para os usuários do transporte coletivo municipal. Atualmente, a Cidade de Pedra, que contrato firmado com município para rodar até o próximo do dia 30 de junho, opera com 29 ônibus.

“Temos um aditivo para aquisição de mais sete e também estamos em processo à compra de outros 23 ônibus”, disse Vinicius.

Todos os veículos já adquiridos pelo município contam om sistema de ar-condicionado com ultrafiltragem e luz ultravioleta que inibem a propagação de vírus e bactérias, wi-fi, acessibilidade, câmaras de monitoramento interno e sistema de telemetria.