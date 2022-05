Autores de homicídios em Rondonópolis são indiciados pela Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis indiciou nesta semana dois autores de crimes contra a vida ocorridos nos meses de fevereiro e abril deste ano, na cidade.

Um dos inquérito concluídos e remetidos ao Poder Judiciário apurou o homicídio de Hamilton Pereira de França, 36 anos. O crime ocorreu na tarde do dia 29 de abril, na Rua Domingos de Lima, na área central da cidade, quando a vítima foi atingida no abdômen por golpes de faca causados pelo investigado, de 41 anos.

Hamilton chegou a ser socorrido, mas foi a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

O autor do crime foi preso e autuado em flagrante. Ele segue detido e foi indiciado pela DHPP pelo homicídio qualificado.

A investigação apurou que a vítima e o autor eram pessoas em situação de rua e ambos tiveram uma discussão antes do fato. Quando foi preso, o indiciado negou a autoria do crime, mas testemunhas ouvidas o apontaram como a pessoa que desferiu os golpes na vítima.

Homicídio em fevereiro

O outro inquérito concluído apurou o homicídio de Dilson Corrêa dos Santos, de 42 anos, ocorrido na manhã do dia 12 de fevereiro deste ano, no Residencial Conquista.

No dia do fatos, Dilson foi até a residência de uma ex-namorada e ao chegar, sacou uma arma e fez dois disparos contra um homem de 31 anos que estava na casa, o atingindo no tórax. Outro rapaz que estava na casa entrou em luta corporal com Dilson e a arma de fogo caiu no chão. A ex-namorada de Dilson, então, pegou a arma e fez dois disparos contra ele, que foi a óbito ainda no local.

A autora dos disparos foi encaminhada à delegacia e ouvida. Com a conclusão do inquérito, ela foi indiciada pelo homicídio, mas está em liberdade.