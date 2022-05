Avião com 22 pessoas desaparece em região montanhosa do Nepal

Equipes de resgate nepalesas foram neste domingo (29) de helicóptero e a pé para uma remota região montanhosa do Nepal após o desaparecimento de um avião com 22 pessoas a bordo, anunciado pela companhia aérea Tara Air.

“Um voo doméstico para Jomsom que decolou em Pokhara (centro-oeste) perdeu contato” com o controle de tráfego aéreo, disse à AFP Sudarshan Bartaula, porta-voz da empresa.

O avião, um Twin Otter transportando 19 passageiros – incluindo dois alemães e quatro indianos – e três tripulantes, havia decolado de Pokhara no domingo às 9h55, horário local, mas o contato foi perdido cerca de 15 minutos depois.

A última localização conhecida do avião foi na altura de uma área perto de Ghorepani, uma cidade localizada a 2.874 metros acima do nível do mar, segundo as autoridades aéreas.

A Autoridade de Aviação Civil indicou que, além de helicópteros, militares, policiais e membros da Associação de Resgate do Himalaia foram mobilizados para operações de busca.

“No momento não podemos dizer exatamente onde está o avião e em que condições. Não houve relatos de moradores locais sobre um grande incêndio ou outras indicações”, disse Dev Raj Subedi, porta-voz do aeroporto de Pokhara.

“As operações de busca são prejudicadas pelo mau tempo. Três helicópteros tiveram que retornar e agora uma quarta aeronave do exército está tentando chegar à área”, disse ele à AFP, quando a luz do dia começou a diminuir na área.

Destino turístico

Jomsom é um destino popular para mochileiros no Himalaia, a cerca de 20 minutos de voo de Pokhara, que fica a 200 quilômetros a oeste de Katmandu.

O transporte aéreo no Nepal cresceu muito nos últimos anos, graças ao elevado número de turistas, grande parte deles amantes da montanha.

Mas este país do Himalaia tem um histórico de segurança sombrio devido a pilotos mal treinados e problemas de manutenção de aeronaves.

A União Europeia proibiu todas as companhias aéreas nepalesas de acessar seu espaço aéreo por razões de segurança.

O país também tem trilhas muito perigosas, localizadas entre montanhas cobertas de neve.

Em março de 2018, um avião da empresa de Bangladesh US-Bangla Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu, matando 51 pessoas.

O acidente mais dramático ocorreu em 1992, quando 167 pessoas perderam a vida quando um avião da Pakistan International Airlines caiu perto do aeroporto de Katmandu.

Dois meses antes, um avião da Thai Airways havia caído nessa mesma área, matando 113 pessoas.