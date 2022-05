Bibliotecas promovem atividades em homenagem ao Dia contra Homofobia

As bibliotecas de São Paulo (BSP) e do Parque Villa-Lobos (BVL), ambas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, terão atividades em homenagem ao Dia Internacional contra a Homofobia (17 de maio).

A Biblioteca de São Paulo promove, no dia 13, das 16h às 17h30, palestra com a drag queen Rita von Hunty, que apresentará um breve histórico sobre os movimentos LGBT (gays, lésbicas, bissexuais e transexuais) e drags. Na palestra online, Rita vai explicar o significado da sigla LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais).

Além disso, ela vai falar sobre a diferenciação entre sexualidade e identidade de gênero e a importância da representatividade, inclusão, acolhimento e respeito às diversidades. A atividade é indicada para pessoas a partir de 16 anos e as inscrições podem ser feitas no site da BSP.

Livro em debate

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, a obra escolhida para o Clube de Leitura, com encontro programado para o dia 27 de maio, das 15h às 17h, também faz referência à data. A atividade, realizada em parceria com a Companhia das Leituras, debaterá o livro Pai, pai, de João Silvério Trevisan.

“Mesclando passado e presente, análises pessoais e referências culturais, o autor relata a relação conflituosa de João com o pai, que não aceita a homossexualidade do filho. Antes de completar dez anos, o menino entra para o seminário, numa tentativa de fugir do ambiente violento de casa. Depois de abandonar o seminário, ele busca sua liberdade e deixa o Brasil da ditadura para conhecer o mundo. Mas a sombra do pai o acompanha por todos os caminhos”, divulgou a Secretaria de Cultura.