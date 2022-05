Bivar anuncia candidatura própria à presidência, mas não deve mudar planos de Mauro em palanque bolsonarista

O presidente do União Brasil (UB), deputado Luciano Bivar, disse que a sigla pretende seguir sozinha na disputa à presidência da República em 2022. O partido, afirma, deverá buscar um nome para concorrer pela chamada “terceira via” ao Planalto até o próximo dia 18, sendo o dele próprio, neste momento, o mais indicado. Deixou pra trás os acordos firmados com MDB e PSDB.

Com de derrocada de Sergio Moro, o cenário ficou difícil. Na avalição de integrantes do UB, ficou claro que as demais legendas não abririam mão de seus respectivos candidatos como cabeça de chapa. Além disso, também não houve abertura para um eventual acordo com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes.

Para integrantes do MDB e do PSDB, no entanto, o nome de Bivar como pré-candidato é apenas uma forma de apresentar um nome neutro e garantir que os integrantes da legenda possam apoiar quem quiserem na disputa, seja o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ou, quem sabe, Ciro.

Em Mato Grosso, o atual senador e pré-candidato bolsonarista à reeleição, Wellington Fagundes (PL) sinalizou no mesmo sentido. Disse acreditar que o União Brasil vai liberar seus filiados nos estados para apoiar candidatos à presidência de outras siglas.

A tendência é de que o governador Mauro Mendes (UB), pré-candidato à reeleição, some ao palanque de Fagundes, tendo Jair Bolsonaro (PL) na corrida ao Planalto.