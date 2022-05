Bolsonaro aciona ministros e pede novas convocações de policiais

O presidente Jair Bolsonaro acionou, nesta segunda-feira (2), os ministérios da Economia e da Justiça e Segurança Pública para obter a contratação de ao menos mil aprovados em concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, categorias que são bases eleitorais do chefe do Executivo – que tentará a reeleição neste ano.

Durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro contou que havia 500 vagas abertas. “Foi aprovado um PLN [Projeto de Lei do Congresso Nacional] na semana passada para 500 vagas, da PF e PRF. Não temos orçamento para este ano e não tem como formar na academia também. Gastei todo o meu limite e não posso incorrer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero ver se publica hoje”, disse.

O projeto citado por Bolsonaro diz respeito ao PNL 1/2022, que abre crédito suplementar de R$ 2,5 bilhões para a recomposição de despesas com pessoal e o reforço de dotações do Plano Safra 2021/2022. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional na última quinta-feira (28) e ainda não foi sancionada pelo presidente.

Inicialmente, o projeto tinha o valor de R$ 1,7 bilhão para recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos sociais. O governo acrescentou R$ 869 milhões para suplementar o Plano Safra, com financiamento de custeio agropecuário, comercialização de produtos e investimento rural e agroindustrial.

Depois da votação, Bolsonaro contatou o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Caio Castelliano de Vasconcelos, e perguntou qual era o máximo de vagas que poderiam ser abertas. “São 535”, respondeu o secretário. Depois, o presidente ligou para o ministro Anderson Torres, da Justiça.

“Se tu passar para mil para cada um, dá para resolver? Mil para cada lado. Então faz um aditivo aí e pede mil vagas para cada lado, tá ok, pode ser?”, perguntou Bolsonaro ao telefone. “Acabei de falar com o Caio, fala você também com o Caio para resolver essa parada aí. Foi aprovado o PNL e tem como formar este ano essa turma toda? Tem? Então tá ok, valeu”, completou.

Na conversa com apoiadores, Bolsonaro criticou o ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Estou resolvendo a questão da PF e PRF porque é até lucrativa para nós, tá? Apreensões, combate à corrupção. Por isso que um cara de nove dedos falou que eu não gosto de gente, só gosto de polícia.”