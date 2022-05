Bolsonaro cresce dois pontos percentuais em nova pesquisa

Há poucos meses do início da corrida eleitoral para o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu dois pontos percentuais na mais recente pesquisa Ipespe, publicada nesta sexta-feira (27), em relação à última sexta-feira (20).

A pesquisa aponta que o petista Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança com 45%; enquanto o Bolsonaro tem 34% – na última semana a intenção era de 32%. Os dados são relativos à pesquisa estimulada, quando são apresentados as opções de candidatos.

Ciro Gomes (PDT) continua em terceiro, com os mesmos 8% de intenção de voto; Simone Tebet (MDB), com 3% e João Dória (PSDB), que já saiu da disputa, 2%.

A pesquisa aponta ainda que 43% não votariam de jeito nenhum em Lula e 59% afirmam que não votariam em Bolsonaro.

Segundo Turno

Em um cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista segue na liderança com 43% e o atual presidente, com 35%. Entre os participantes, 12% votariam nulo, branco ou não votariam.

Entre Bolsonaro e Ciro, a margem reduz e o levantamento indica 44% dos votos para o representante do PDT e 41% para o atual presidente.

Pesquisa

Com uma amostra nacional de 1 mil entrevistados – representativa do eleitorado brasileiro, de 16 anos ou mais – de todas as regiões do país, a pesquisa do Ipespe foi realizada no período de 23 a 25 de maio.

A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral.