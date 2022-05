Brasil é o 3° país que mais considera importante viajar de maneira sustentável

A Booking.com acaba de publicar o Relatório de Viagens Sustentáveis 2022*, a maior pesquisa sobre viagens sustentáveis já feita pela plataforma, realizada com mais de 30.000 viajantes de 32 países e territórios, incluindo o Brasil. O estudo revelou que o impacto das viagens continua sendo uma grande preocupação para a maioria das pessoas, com 90% dos entrevistados brasileiros afirmando que pretendem viajar de maneira mais ecologicamente correta nos próximos 12 meses. Trata-se de um aumento de 12 pontos percentuais em relação aos dados da empresa em 2021. Além disso, o Brasil é o terceiro país que mais considera as viagens sustentáveis importantes (96% dos viajantes do país), atrás apenas do Quênia e do Vietnã, e empatado com a Colômbia.

De acordo com o levantamento, 86% dos brasileiros dizem que estão mais propensos a escolher uma acomodação sustentável – estejam ou não procurando especificamente por uma. Além disso, dois terços (65%) dos viajantes do país afirmam que os esforços feitos por acomodações e provedores de transporte em prol do meio ambiente têm um grande papel na hora de decidirem contratar esses serviços.

Mais visibilidade para estadias sustentáveis

A pesquisa mostrou que 93% dos turistas do país pretendem se hospedar em uma acomodação sustentável pelo menos uma vez no próximo ano. No entanto, ainda é possível fazer muito para tornar essas opções eco-friendly mais fáceis de serem encontradas por todos. Afinal, dentre os 40% de brasileiros que não se hospedaram em uma acomodação desse tipo no último ano, 22% disseram que nem sabiam que elas existiam. Ainda que esse número tenha caído 2 pontos percentuais em relação a 2021, o que mostra que a conscientização está crescendo, mais de um terço (37%) ainda não sabe como encontrar esse modelo de estadia, sendo os brasileiros a terceira nacionalidade nesse quesito, atrás de Hong Kong e Colômbia, e empatados com Índia e China.

Além disso, dois em cada cinco (41%) brasileiros admitem que não procuram ativamente pelas práticas sustentáveis de uma propriedade antes de reservá-la, mas que, se essa informação pudesse ser acessada facilmente, iriam analisá-la. É um dado que reforça a importância de tornar as informações sobre sustentabilidade mais transparentes e compreensíveis para um público mais amplo de viajantes.

No rumo para oferecer mais viagens sustentáveis para todos

Hoje, mais de 100.000 acomodações no mundo todo têm suas práticas sustentáveis reconhecidas pelo selo Viagens Sustentáveis da Booking.com, sendo quase 7 mil apenas em território brasileiro. Além disso, a empresa ampliou o número de certificações e selos de outras organizações que qualificam automaticamente as acomodações da plataforma a receber esse distintivo. Além das instituições já reconhecidas oficialmente pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), Green Tourism e o EU Ecolabel, também foram incluídas as certificações da Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED e Edge.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 30.314 entrevistados em 32 países e territórios. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em fevereiro de 2022.