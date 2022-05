‘Bravo’, galo não gosta da sogra do dono e não a deixa entrar em casa

Para proteger as residências de invasores, muitas pessoas colocam câmeras de segurança, cercas elétricas e até cachorros bravos. Mas em uma casa no Jardim Paineiras, em Rondonópolis-MT, o proprietário não escolheu nenhum desses aparatos tecnológicos, tampouco optou por um animal de raça como pit bull ou rottweiler. Na casa do Rogério, quem faz a guarda é um galo.

Nervosia, o galo, foi adotado pelo caminhoneiro ainda pintinho e sempre demostrou um comportamento atípico, arredio, principalmente quando (coincidentemente) vê a sogra de Rogério. “Todo mundo que aparece aqui e ele não vai com a cara, ele bota para correr, sabe?”, relata o dono do galo.

Mas a ‘vítima’ preferida do Nervosia é a sogra de Rogério, “ele não pode ver ela que já corre para o portão para recebê-la”.

O galo e a idosa vivem uma espécie de relacionamento tóxico, ele não a deixar entrar na casa da filha, mas ela também não ‘desgruda’ do galo. “Eu acho bom ele querer avançar em mim, mas se não estiver com um pano, acho que ele me bica”, diz dona Maria Almeida.

Confira abaixo a reportagem produzida pela TV Cidade e conheça o galo Nervosia: