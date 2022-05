Burnout: conheça os sinais e saiba como agir para amenizá-lo

Também conhecido como a “doença do trabalho”, o burnout atinge hoje cerca de 50% dos jovens líderes, de acordo com o estudo do Grupo Adecco ‘Resetting Normal: Defining the New Era Of Work 2021’, resultado do inquérito a 15 mil profissionais em 25 países.

Muito além da atitude que as empresas devem implementar para evitar que o esgotamento aconteça, também é muito importante que cada indivíduo saiba como ficar atento ao que está sentindo e vivendo. Portanto, reconhecer os sinais de burnout e sua vulnerabilidade pode ser um passo muito importante para sua saúde mental.

Confira, abaixo, os sinais de que você pode estar a beira de um burnout no trabalho:

Sua motivação está no ‘fundo do poço’

Tem dificuldade em entusiasmar-se com o seu trabalho, apesar de normalmente gostar dele? Todos têm tarefas menos apelativas no conjunto das duas funções, mas se achar difícil envolver-se no trabalho de forma consistente, considere um sinal de alerta. Neste quadro, é frequente procrastinar o início de uma tarefa ou sentir dificuldades em concentrar-se por períodos de tempo mais longos.

Evita a interação social

A sua capacidade de interagir produtivamente com os outros está afetada. A energia necessária para socializar pode parecer avassaladora. Pode não lhe apetecer fazer parte de projetos em que tenha de colaborar com colegas. Identifique se este sentimento se estende às relações pessoais, como por exemplo: evitar passar tempo com amigos e familiares em casa, reconhecendo que não está com capacidade emocional de interagir com eles.

Sente-se frustrado facilmente

Sente-se esgotado, o estado emocional é muitas vezes cru, tenso e um dos principais sinais de burnout. Com o estresse e exaustão, sente-se mais propenso a sentimentos negativos e explosões. Dá consigo aborrecido com pequenas coisas que normalmente não seriam nada de especial, criticando os outros desnecessariamente ou exagerando emocionalmente.

Não desempenha ao seu melhor nível

Quando está exausto, talvez até consiga desempenhar tecnicamente o seu trabalho, mas reconhece que não é o seu melhor. Sente-se numa luta para completar tarefas de rotina que normalmente exigiriam pouco esforço, ou entregar trabalho que sabe que poderia ter feito melhor.

Está sempre a pensar no trabalho

Ter dificuldades em deixar de pensar no trabalho é outro dos sinais de burnout que você deve ficar atento, como estar focado nas tarefas profissionais, mesmo fora do horário de trabalho. É-lhe difícil pôr de lado o trabalho e estar mentalmente presente durante o seu tempo de inactividade. Em casa, verifica constantemente o seu e-mail ou conclui tarefas de trabalho. Mesmo que não esteja a trabalhar ativamente, está sempre pensando em trabalhar e a fazer planos.

Se você está sentindo alguns desses sintomas, é muito importante que você procure um especialista em saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, e converse com o RH da sua empresa em busca de uma alternativa.