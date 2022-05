Buser passa a comercializar pacotes de viagem com hospedagem

Após bater a marca de 7 milhões de clientes cadastrados, a Buser está apostando em novos modelos de negócios e passa a comercializar a venda de pacotes turísticos unindo viagens rodoviárias e hospedagem.

“Com o aumento no preço das passagens aéreas e a nova dinâmica do turismo interno e de proximidade, vimos mais uma oportunidade para colocar o ônibus na agenda dos turistas. Os pacotes trazem um serviço de valor agregado ao nosso produto de fretamento, facilitando a vida dos viajantes. Por que não então testar mais esse modelo?”, ressalta Gabriela Miranda, diretora de novos negócios da startup.

Nessa primeira fase, a Buser está vendendo pacotes que incluem deslocamento pelo modelo de fretamento colaborativo para o hóspede ficar em hotéis 3 estrelas ou resorts, disponíveis para duas, quatro ou seis diárias. As viagens saem de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (MG), em ônibus executivo e semi leito.

Quem sai da capital paulista tem como destino Cabo Frio (RJ) e o Rio, ficando hospedado em Copacabana. Há também opção de viagem mais curta para Olímpia (SP), com hospedagem em resorts. Já quem embarca no Rio pode viajar para São Paulo, Paraty (RJ) e Búzios (RJ). Os viajantes que saem de BH poderão desfrutar das praias de Guarapari (ES), Cabo Frio e da capital fluminense. Como as origens e destinos são escolhidos de acordo com o feedback dos clientes, a ideia é ampliar a outras cidades à medida que o serviço for crescendo.

O período de vendas vai até o dia 15 de junho. Os pacotes não são válidos para o feriado de Corpus Christi (16 a 19 de junho) e incluem café da manhã.