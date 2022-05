Cada peça tem seu devido lugar

Comprei um quebra-cabeças de mil peças para montá-lo com minha filha. A foto na capa era a do quadro “A Monalisa”, de Leonardo da Vinci. Ao abrir a embalagem, porém, nenhum dos pequenos pedaços coloridos de papelão fazia sentido. Supus que encontraria a boca da Monalisa em uma peça, a orelha em outra, o nariz em outra etc. Ao contrário, cada uma das peças era completamente indistinguível para mim. Quando montado o quebra-cabeças, contudo, cada uma delas faz todo o sentido! E mais! Cada uma delas tem seu lugar específico; nenhuma cabe no lugar da outra.

Como no quebra-cabeças, também a vida é feita de pequenos momentos que, em si, não parecem fazer sentido. Especialmente os dolorosos. A notícia da chegada de uma enfermidade; a perda do posto de trabalho; a traição do cônjuge; o preterimento na hora da promoção que foi dada a outro colega. A vida não é mesmo justa, às vezes.

Tais instantes, embora indesejados, não são evitáveis, por vezes. Não dependem de nossas escolhas, mas do acaso ou da escolha de outros. E já que não fizemos por merecê-los, sentimos que alguém “lá em cima” não gosta de nós. Isso não é verdade. Esse sentimento de injustiça pode nos levar à autocomiseração, que funciona para nossa psiquê como a espiral descendente negativa para o avião: o resultado é a queda. Assim, mais que viver pelo que sentimos, precisamos viver pelo que sabemos. Vou tentar explicar a diferença.

Assisti a um filme de terror certa vez. Fiquei morrendo de medo ao ir dormir. Lembro-me de ter orado com mais fervor aquela noite, temendo que a “Samara”, personagem do filme, pudesse vir me pegar. À certa altura, sentei-me na cama e pensei: “Carlos, que bobagem. Essa ‘Samara’ não existe, velho. Durma em paz”. Sim, a sensação era de medo, mas eu sabia, com uma convicção inabalável, que não corria risco algum de a “Samara” sair do televisor para me levar para o mundo dos mortos. Sua concepção como realidade era até pueril. Ri de mim mesmo e dormi muito bem. Entre viver pelo medo que sentia e pela segurança que eu sabia, preferi a segunda e sobrevivi aquela noite, e todas as demais até aqui.

Assim, ainda que acontecimentos externos possam nos sugerir a autopiedade (“ninguém gosta de mim”; “acho que não sou bom”; pobrezinho de mim”), vivamos por aquilo que sabemos. E o que sabemos? Sabemos que é impossível Deus agir sobre nossa vida fora da esfera do Seu grande amor! Na verdade, Deus não ama. Ele é amor. Amor é a Sua essência. Amor não é algo de Deus que é dado a nós. Amor é Deus mesmo Se dando a nós.

Assim, se alguma coisa em sua vida não faz muito sentido agora, espera mais um pouquinho. Seu “quebra-cabeça” está sendo montado ainda. As peças ainda estão sendo colocadas. Quando tudo estiver pronto, afinal, fará todo sentido. A vida não é uma fotografia; é um filme em constante movimento e mudança. Às vezes para bem, às vezes para mal. Perseverar até o fim é o segredo.

A propósito, não montei o quebra-cabeça com minha filha. Olhamos um para o outro e concluímos que ia dar trabalho demais. Ainda bem que Deus não é preguiçoso assim e continua a montar nossa vida peça por peça.