Caminhoneiro com porte de arma reage a assalto e mata suspeito

Um suspeito morreu após tentativa de assalto contra um caminhoneiro que tinha porte de arma na avenida dos Estados, altura do número 2195, na Parque Central, em Santo André, região do ABC Paulista, por volta de 3h15 desta terça-feira (24).

O crime ocorreu em frente à CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). A região é alvo constante de assaltos uma vez que a companhia aceita apenas dinheiro vivo como pagamento, obrigando os caminhoneiros a andarem com as notas.

De acordo com a repórter Paola Vianna, da Record TV, o motorista estava parado do lado de fora do caminhão, ainda próximo ao veículo, quando o suspeito em um carro se aproximou e anunciou o assalto.

O caminhoneiro percebeu a ação criminosa e decidiu agir: sacou sua arma e atirou contra o homem, que foi atingido e caiu na via ainda no local.

O COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) informou que recebeu o acionamento para disparo de arma de fogo para o endereço. No local, segundo a corporação, as equipes localizaram o suspeito já em óbito na via.