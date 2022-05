Carreta pega fogo e fica totalmente destruída após perder o freio e tombar na BR-364

Por pouco o motorista de uma carreta não perdeu a vida durante um problema mecânico na tarde desta quinta-feira (12) no km 163, da BR-364, a 20km do município de Pedra Preta. O motorista conseguiu sair do veículo quando as chamas começaram.

Segundo informações repassadas pela PRF, o motorista seguia pela via quando o veículo perdeu o freio. Para não bater na carreta que seguia logo a frente, ele fez uma manobra e acabou tombando.

Após o tombamento, a carreta começou a pegar fogo. Ele conseguiu sair antes que as chamas tomassem conta.

Os Bombeiros foram acionados e estiveram no local. A carreta da frente teve apenas uma avaria no para-choque.

A pista ficou interditada.