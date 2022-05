Casa de madeira é totalmente destruída pelo fogo no bairro Pedra 90

Uma casa ficou totalmente destruída após um incêndio ocorrido na tarde desta segunda-feira (09) no loteamento Pedra 90, em Rondonópolis. A dona da casa perdeu tudo e só saiu com a roupa do corpo e alguns documentos.

Segundo informações repassadas pela moradora da casa, Dona Maria, ela estava dormindo e notou que o ventilador parou de funcionar. Quando se levantou, a casa já estava metade queimada, restando apenas tempo para pegar alguns documentos e sair. “Eu já não tinha nada, agora o que eu tinha foi de vez. Não sei o que vou fazer e como construir de novo” desabafou a moradora.

De acordo com o sargento Francisco do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados via 193 para atender um incêndio, mas quando chegaram ao local a casa já estava destruída, principalmente por ser construída de madeiro. O fogo foi controlado para não avançar o perímetro.