Casal é preso com drogas escondidas em caminhão de brinquedo

Um casal suspeito de envolvimento com o comércio de drogas em Primavera do Leste (MT) foi preso em flagrante pela Polícia Civil em ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município.

Além da prisão dos suspeitos, de 20 e 25 anos, a ação resultou na apreensão de lança-perfume e drogas que chegaram por meio de uma transportadora, grande quantidade de drogas sintéticas, além de porções de entorpecentes entre maconha e cocaína.

As diligências iniciaram após os policiais da Derf receberem denúncia anônima de que uma mulher envolvida com o tráfico receberia uma encomenda de drogas, que seria retirada em uma transportadora do município.

Como a suspeita está com filho recém-nascido, os policiais fizeram a identificação do companheiro, assim como possíveis endereços que o casal poderia estar e deu início ao trabalho de monitoramento.

Durante a vigilância, os policiais flagraram o momento em que o suspeito saiu da residência em uma motocicleta Honda Fan e foi até a transportadora, onde buscou a encomenda. Diante das fundadas evidências, os policiais realizaram a abordagem do suspeito, não sendo encontrado inicialmente nenhum ilícito.

Em checagem da encomenda (em nome da suspeita), foi constatado se tratar de um caminhão de brinquedo, estando escondido na carroceria frascos de lança-perfume e uma porção grande de entorpecente, aparentando se tratar de cocaína.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até a residência do casal onde apreenderam no guarda-roupa, diversos comprimidos de anfetaminas (conhecido como “balas”), porções de maconha e cocaína, balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma munição calibre 12.

Na área da residência foi encontrada uma bicicleta possivelmente produto de furto ocorrido no município. A suspeita não estava na residência no momento da ação, porém foi detida pouco depois na casa de sua mãe.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido à Derf de Primavera do Leste onde após ser interrogados pelo delegado Honório Gonçalves dos Anjos Neto, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.