Central de Notificações do e-Título enviará mensagens com informações importantes

A Central de Notificações do e-Título foi modernizada e enviará mensagens com informações importantes sobre as Eleições Gerais de 2022. Mas atenção: apenas quem atualizou o aplicativo receberá as comunicações oficiais da Justiça Eleitoral.

Portanto, para ficar por dentro de todas as novidades sobre o pleito de outubro, acesse já a loja de aplicativos do seu celular ou tablet e baixe a nova versão do e-Título.

Nesta quinta-feira (26), eleitoras e eleitores com o app atualizado serão convidados a ingressar no canal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Telegram. Os usuários receberão a seguinte mensagem: “Nosso canal oficial do Telegram está no ar! Faça como +de 130 mil pessoas e acompanhe nossas dicas para não cair em fake news sobre as eleições. É simples, basta acessar https://t.me/tsejus”.

Sobre o e-Título

O aplicativo funciona como uma via digital do título de eleitor e substitui o documento em papel. Por meio dele, também é possível apresentar justificativa eleitoral, pagar multas eleitorais e ter acesso a uma série de outros serviços, como a emissão das certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.