Cerca de 2,3 mil pessoas receberam doses contra influenza e sarampo em Jaciara

O atendimento para a vacinação no município pode ser consultado nos telefones das Unidades Básica de Saúde.

Cerca de 2.300 pessoas foram vacinadas contra a influenza e sarampo em Jaciara, durante a mobilização da Campanha Nacional do Dia “D” de Vacinação nos PSF’s 1,2,3,4,5,6,7 e 8, que ocorreu no último sábado (30.05).

Os dados são da Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS), conforme anunciado nesta segunda-feira (02.05), pela Coordenadoria de Imunização do município.

A vacina contra a influenza é voltada para pessoas acima de 60 anos de idade, gestantes, mulheres (até 45 dias após o parto), crianças (6 meses a 5 anos de idade), além de trabalhadores e portadores de doenças crônicas. Já para atualização em combate ao sarampo, é destinada para profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 ano.

BALANÇO – No total de doses aplicadas contra a influenza somou 2.006, tendo 28,1% de cobertura. No balanço, 1.400 idosos (37,9%), 162 crianças (8,4%), 75 gestantes (23%), 16 puérperas, ou seja, mulheres que realizaram partos recentes (29,9%) e 228 trabalhadores da Saúde (42,4%).

“A campanha tem objetivo de vacinar 90% de cada grupo prioritário. É importante que a população alvo se conscientize e se proteja. Apesar de parecer uma doença simples, a gripe pode provocar complicações e levar ao óbito. Por isso, é necessário se prevenir. A vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus e conseqüentemente o número de hospitalizações, principalmente nos períodos de pico da doença”, disse a coordenadora de Imunização da Saúde de Jaciara, Francielle Carnaúba Freitas, que explicou que os dados da vacinação foi atualizado no sábado anterior.

Já sobre o resultado da imunização contra o sarampo, foi de 329 doses aplicadas, com 10,02% de cobertura. O público infantil obteve 192 doses e 137 profissionais de saúde foram vacinados.

“A vacinação contra o sarampo permitirá interromper a circulação ativa do vírus no país, pois ao minimizar a carga da doença, protege a população, além de evitar a super lotação nas unidades de serviço da Saúde, em decorrência da proliferação do vírus”, avaliou a coordenadora.

O agricultor Leomar Alcebíades da Silva, 42 anos, e sua esposa Antônia Alcebíades, 38 anos, da comunidade Fazenda Primavera, trouxeram sua filha Ana Júlia, 1 ano e 2 meses, para tomar a vacina contra o sarampo. “Viemos um pouco mais cedo e achei tranqüilo aqui. O atendimento foi rápido e já aproveitamos para atualizar o endereço para o cartão de vacinas, comentou o casal da localidade rural.