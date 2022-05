Cerveja no Brasil custa 66% menos do que a média mundial

Os brasileiros desembolsam cerca de R$ 13,25 (US$ 2,76) para comprar 1 litro de cerveja, valor 66% menor do que a média mundial, de R$ 8,12 (US$ 38,98). A diferença entre os preços coloca o Brasil como o país com o 10º menor custo para consumir a bebida, segundo estudo da plataforma Cupom Válido feito com 196 nações.

De acordo com o levantamento desenvolvido com dados da Numbeo e Statista, as regiões do Oriente Médio e da Escandinávia figuram no topo do ranking das cervejas mais caras do mundo.

Nos Emirados Árabes, país que lidera o levantamento, é necessário pagar nada menos do que R$ 105,41 (US$ 21,96) para consumir um litro de cerveja, valor quase oito vezes (696%) inferior ao do Brasil. Na sequência, aparecem Omã R$ 101,28 (R$ 21,10) e Noruega R$ 98,98 (US$ 20,62).

Por outro lado, as melhores opções de turismo para os cervejeiros que não desejam gastar muito são a Etiópia, a Zâmbia e o Vietnã. Nas localidades, cada litro da bebida custa, em média, R$ 7,20 (US$ 1,50), R$ 8,35 (US$ 1,74) e R$ 8,45 (US$ 1,76).

Ao analisar somente os países da América Latina, somente a Colômbia possui a cerveja mais barata do que o Brasil, com o custo médio de R$ 10,18 (US$ 2,12) por litro, segundo os dados da CupomVálido.com.