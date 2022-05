Chá de nespereira: conheça os benefícios para sua saúde

Você já ouviu falar na nespereira? Uma simples infusão de uma colher (sopa) da folha picada e um litro de água fervida fazem um chá responsável por uma série de importantes benefícios à saúde, principalmente quando a bebida é combinada a uma boa alimentação e a um estilo de vida saudável.

Graças às vitaminas e minerais presentes na folha, o chá é importante para proporcionar os seguintes resultados:

– Estimula a produção de insulina, o que ajuda a evitar e a tratar diabetes;

– Melhora o funcionamento do pâncreas;

– Melhora o movimento das mucosas (atuam na absorção de alimentos) do organismo;

– Desintoxica o corpo; Melhora a função hepática (funções do fígado);

– Ajuda contra urticária, prevenindo a vermelhidão na pele e a inflamação;

– Ajuda a fortalecer o sistema imunológico;

– Melhora a função renal e limpa os rins;

– Evita a hipertensão arterial.

Ufa! Bastante coisa, hein?!

E já que nós falamos da folha, por que não falarmos um pouquinho do fruto também?! Doce e picante, a nêspera é pouco conhecida, mas também faz muito bem ao corpo. Graças às suas vitaminas, antioxidantes, nutrientes e uma fibra chamada pectina, a ameixa-amarela protege o intestino de muitas doenças. A fruta também auxilia na prevenção contra doenças degenerativas e é eficaz para a saúde ocular e cerebral.

E aí, pensando em adicionar essa fruta na sua alimentação?