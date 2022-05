Chega a 106 número de mortos pelas chuvas em Recife; mãe e filha morreram abraçadas

Subiu para 106 o número de vítimas fatais das chuvas e deslizamentos na capital de Pernambuco, Recife. A atualização se deu na tarde desta terça-feira (31) após mais seis corpos serem localizados pelo Corpo de Bombeiros. Eles estavam soterrados em meio a lama.

O número de pessoas desaparecidas caiu para dez, segundo os bombeiros. Em Jardim Monte Verde, as buscas foram encerradas depois que todas as vítimas desaparecidas na localidade foram achadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os encontrados em Vila dos Milagres, no Barro, Zona Oeste do Recife, estavam os corpos de mãe e filha, achados abraçados.

Todos os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife.

Decretaram situação de emergência os seguintes municípios: Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Bom Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Timbaúba e Vicência.