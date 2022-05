Ciclista de 54 anos fica ferido em acidente com motocicleta

Um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com uma motocicleta, na noite desta quarta-feira (04), no bairro Luz Dayara, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista que estava em uma Biz de cor vermelha, voltava do trabalho na rua João XXIII, sentindo centro/Luz Dayara e na mesma via o ciclista transitava trajeto oposto.

Em determinado momento o ciclista atravessou para o outro lado da rua, o motociclista não o visualizou e aconteceu a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu o ciclista de 53 anos com ferimentos no rosto e o encaminhou para a unidade hospitalar.

O motociclista não se feriu.