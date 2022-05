Ciosp registra quase três mil denúncias anônimas no primeiro quadrimestre de 2022

De janeiro a abril de 2022, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), recebeu 2.538 denúncias anônimas sobre práticas criminosas. Os dados são referentes às ligações direcionados ao 197 e 181, canais de denúncias que permitem que o cidadão mato-grossense contribua para a solução de crimes sem precisar revelar sua identidade.

O tráfico de drogas lidera o ranking de denúncias, com 835 registros. Já na segunda posição estão os estelionatos, somando 308 casos, e em terceiro lugar os maus tratos aos animais, com 149 ocorrências.

A perturbação da tranquilidade também aparece em destaque, com 127 denúncias registradas. Em seguida surgem as ligações sobre foragidos da Justiça, 124 levados ao conhecimento da polícia por meio de denúncias anônimas.

O coordenador do Ciosp, tenente-coronel BM Rogério Quinteiro, ressaltou a importância do canal de denúncias à população e assegurou o sigilo do serviço ao denunciante.

“O canal de denúncia constitui uma ferramenta extremamente importante para o auxílio na resolução de crimes. As pessoas podem ficar tranquilas ao fazer a denúncia por meio dos números 197 e 181, pois o sigilo é garantido”, destaca o coordenador do Ciosp.

Já em 2021, o primeiro quadrimestre, o crime que apresentou maior número de denúncia foi o tráfico de drogas, sendo 1.070 ocorrências, seguido de estelionato, com 286 registros, e maus tratos aos animais, com 171 ligações.

Ainda neste período, também apareceram na lista de ocorrências mais denunciadas crimes como formação de quadrilha, com 142 registros, e 88 casos relacionados ao descumprimento de medidas de segurança na prevenção ao coronavírus.

As ligações telefônicas para o 197 e o 181 não têm custo para o denunciante, são anônimas e acessíveis a todas as modalidades de crimes. O Ciosp também recebe chamadas dos números de emergência da Polícia Militar (190), Corpo de Bombeiros Militar (193), Guarda Municipal (153), Trânsito do Município (118), Defesa Civil (199) e da Polícia Rodoviária Federal (191).

Canal virtual

Os canais virtuais são outras alternativas para a população denunciar os crimes. O denunciante pode recorrer ao site da Sesp-MT, por meio do E-Denúncias e ao site da delegacia virtual da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT).

Para o site E-Denúncias, o cidadão deve acessar este LINK ou o site da Sesp-MT, localizando o ícone no canto superior direito do site. A ferramenta também é disponibilizada no ícone Cidadão, na barra de Serviços do site da Secretaria.

Outra opção de denúncia é pelo canal da delegacia virtual da Polícia Judiciária Civil, pelo site: www.delegaciavirtual.mt.gov.br.