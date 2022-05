Com gol de Danilo, Palmeiras vence Emelec e segue liderando o Grupo A

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores e com o primeiro lugar do Grupo A garantido, o Palmeiras fez mais uma vítima na noite desta quarta-feira (18). Com time misto, o Verdão recebeu o Emelec (Equador), no Allianz Parque, e venceu por 1 a 0 com mais um gol de Danilo (o terceiro em três jogos após a convocação para a seleção brasileira).

Com isso, o Palmeiras manteve os 100% na competição, chegou aos 15 pontos e, com mais um gol na conta, foi a 21 feitos, igualando-se ao recorde de bolas na rede na fase de grupos na história do torneio sul-americano.

Já os equatorianos esperam o duelo entre Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia), que se enfrentam na quinta-feira (19), para saber o que precisará fazer na última rodada para buscar o segundo lugar e a vaga nas oitavas.