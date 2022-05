Com perfurações de tiro e marcas de ‘salve’, homem pede socorro alegando acidente de moto

A Polícia Militar foi acionada pelo Samu a comparecer ao Hospital Regional de Rondonópolis na noite desta sexta-feira (28) após uma pessoa ser socorrida com disparos de arma de fogo e marcas de ‘salve’ pelo corpo. Mesmo com as evidências, ele insistia em alegar que havia apenas caído de moto.

O Samu foi até o bairro Jardim Morumbi, com as primeiras informações de que se tratava de um acidente de moto, porém, ao chegar ao local, constatou que a vítima de 33 anos tinha sinais de disparos de arma de fogo na perna e no pé e que ainda aparentava ter levado uma agressão, conhecida como ‘salve’.

Socorristas afirmaram ainda que ele estava muito exaltado e que aparentava estar com medo dos ocupantes de um carro que rondava o local.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, mas continuou alegando que havia caído de moto. Ele tem oito registros criminais e usa tornozeleira eletrônica.

O caso será investigado.