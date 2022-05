Combate ao narcotráfico é tema de curso no Judiciário mato-grossense

Com o objetivo de fortalecer a segurança pública e combater o crime organizado e o narcotráfico, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) anuncia a realização do curso Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e ao Crime Organizado (FRoNt). A ação pedagógica será realizada no formato on-line entre junho e setembro de 2022 e os interessados devem se inscrever gratuitamente até dia 11 de junho (link no fim da matéria). São ofertadas 6 mil vagas para todo o Brasil.

A ação pedagógica é realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), parceira da Esmagis na realização de atividades conjuntas de educação profissional e intercâmbio de dados de políticas públicas sobre drogas e gestão de ativos oriundos do crime organizado, principalmente no que se refere ao tráfico de drogas e a crimes conexos.

O FroNt é voltado prioritariamente para profissionais que atuam na área de segurança pública federais, estaduais e do sistema penal, além das Forças Armadas Brasileiras e de profissionais vinculados ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), à Receita Federal e aos Correios. Caso comprove vínculo com alguma destas instituições, a matrícula será prioritária.

O curso oferece material didático em mídia interativa e na versão PDF, além de momentos interativos com tutores. Como o curso é realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ao concluírem todas as atividades obrigatórias com o desempenho exigido, os profissionais receberão um certificado de extensão universitária, emitido pela instituição.